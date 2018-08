Pink se defiende tras ser acusada de cancelar un concierto para irse a la playa

La artista continuó para defender su dedicación a sus fanáticos.

"Puedes pensar lo que quieras, es tu derecho, pero nunca me he aprovechado de nadie en toda mi vida. Nunca me he jod*** sin respetar a las personas trabajadoras que gastan dinero para venir a verme tocar. Nunca he llamado en una sola gira, tengo un historial impecable para no cancelar. Soy madre de todo lo que tengo mientras manejo todo lo demás. El sarcasmo en esto es increíble y me hace anhelar un mundo más agradable. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y puedes creerlo o no".

También afirmó que había muchas cosas sucediendo en esta foto que los paparazzi no captaron.

"Lo que no te muestran en esta imagen es que yo bebo agua y me acuesto mientras mis amigos tratan de entretener a mi niña de 7 años que me pregunta por qué estos espeluznantes hombres nos rodean y pasean de un lado a otro y toman fotos de cada movimiento que hace", escribió la intérprete.

A pesar de sentirse mal, Pink aseguró a sus fanáticos que "vería a todos mañana si estoy mejor o no". También prometió que su espectáculo pospuesto sería reprogramado.

"Como dije, lo siento por los verdaderos fans a los que esta situación ha afectado. Adelante y hacia arriba".