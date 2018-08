Jennifer Aniston se ríe de los tabloides y aclara: “No tengo el corazón roto”

La actriz se sincera sobre su complicada relación con los medios.

Jennifer Aniston no había dado ninguna entrevista importante desde que anunciara su separación amistosa de Justin Theroux hace cinco meses. Hasta ahora. En la edición de septiembre de InStyle, la coguionista en jefe de Jimmy Kimmel Live!, Molly McNearney, su amiga desde hace seis años, comenzó la entrevista con preguntas bien osadas. "Quiero comenzar esta entrevista de forma ligera. ¿Cuándo vas a regresar con [Brad Pitt]? ¿Justin alguna vez usó tus pantalones?", le preguntó. "¿Cuándo tendrás mellizos?".

Entre risas, Aniston le respondió, "Eres la única persona que puede empezar una entrevista así y darme risa y no urticaria". La actriz ha sido objetivo de los tabloides desde que Friends comenzara a transmitirse en los 90s, a pesar de que McNearney dice que se ha mantenido "sobria y equilibrada" durante todo este tiempo. "Definitivamente hay momentos en los que no ha habido balance ni sobriedad, pero todo eso lo hago en mi espacio personal", dijo Aniston. "Durante la mayoría del tiempo me siento y me río de los titulares ridículos, porque se han vuelto más y más absurdos. Me imagino que alimentan cierta necesidad que tiene el público, pero me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales, y en cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor. Las otras cosas son comida basura que necesita regresar a su cajón".

Cuando le pidieron que señalara la "idea más equivocada" que tienen de ella, Aniston respondió, "Oh, cielos, hay tantas. Veamos. Simplemente me buscaré en Google y lo descubriremos… Oh, miren, ¡me haré un cambio de imagen en venganza, valorado en 100 mil dólares!". Las interminables historias de tabloides pueden ser "muy locas", le dice a McNearney. "Las ideas equivocadas van desde ‘Jen no sabe cómo quedarse con un hombre' a ‘Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera'. O que estoy triste y con el corazón roto. Primero que nada, con el debido respeto, no tengo el corazón roto. Segundo, esas son cosas que asumen equivocadamente. Nadie sabe qué pasa a puertas cerradas. Nadie toma en consideración qué tan delicado es eso para mi pareja y para mí. No saben por lo que he pasado ni médica ni emocionalmente. Hay una presión sobre las mujeres para ser madres y, si no lo son, las califican como rotas. Quizás mi propósito en este planeta no sea procrear. ¿Quizás hay otras cosas que debería hacer?".