¡¿Mac Miller habla de Ariana Grande en su nueva canción?!

Parece que el drama continúa...

Ariana Grande y Mac Miller acaban de lanzar nuevo material, el mismo día, a dos meses después de su separación.

En la madrugada, Ariana lanzó God Is a Woman, mientras que, el rapero de 26 años Self Care. Los ahora exes anunciaron su separación en mayo, luego de dos años juntos, y ahora los fans creen que Miller habla sobre esto en su nueva canción.

Can't trust no one, can't even trust yourself, yeah/And I love you, I don't love nobody else, yeah (No puedo confiar en nadie, ni siquiera puedo confiar en ti / Y te amo, no amo a nadie más) dice en el primer verso.

Yeah, I been reading them signs/I been losin' my, I been losin' my mind, yeah/Get the f--k out the way, must be this high to play/ It must be nice up above the lights, and what a lovely life that I made yeah (Sí, he estado leyendo las señales / Me he estado perdiendo, he estado perdiendo la cabeza / Quítate del camino / Debe ser agradable hasta por encima de las luces, y de la vida tan hermosa que hice).