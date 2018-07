Las dulces palabras que Sebastián Rulli le dedicó a Angelique Boyer por su cumpleaños

Mi Amor hacia ti va más allá de cualquier palabra, porque es algo que no se puede tocar. Hoy, el día de tu cumpleaños quiero desearte el mejor de los días, porque eres la mujer más buena, hermosa, etc, etc... que conozco y eres lo mejor que me ha pasado. No hay dudas, eres una de mis razones de ser y le agradezco a la vida y a Dios que nos haya cruzado. Hoy comienzas una nueva vuelta al sol , vas por otra primavera , por muchos días para demostrar que donde hay Luz no existen sombras. Que sigas soñando en grande y haciendo realidad todo eso. Cree en todo lo que te propongas. Con todo mi amor te deseo feliz cumpleaños Mi Cielo... Mi Amor!! @angeliqueboyer #felizcumpleaños #happybirthday #sueñabonito #teamo

