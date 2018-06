Claire Foy se olvida de su estatus de reina en The Girl in the Spider’s Web ¡Mírala!

La estrella de The Crown tiene un nuevo rol que no te puedes perder.

Claire Foy como nunca la habías visto antes.

La actriz, mejor conocida por interpretar a la reina Isabel II en la serie The Crown de Netflix, luce irreconocible como la hacker Lisbeth Salander en el thriller criminal The Girl in the Spider's Web. El tráiler de la película, la secuela de The Girl With the Dragon Tattoo de 2011, se estrenó este jueves.

En la vertiginosa trama de The Girl in the Spider's Web, Lisbeth demuestra su acento sueco y un look que nos recuerda a una súper heroína gótica, con un peinado corto, negro y asimétrico, así como mucho cuero negro, piercings y maquillaje blanco.