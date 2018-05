Morgan Freeman responde a las múltiples acusaciones de acoso sexual hechas en su contra

Como respuesta, Freeman emitió un comunicado este jueves, diciendo, "Cualquiera que me conozca o haya trabajando conmigo sabe que no soy alguien que intencionalmente ofende a alguien o lo hace sentirse incómodo. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o irrespetado, esa nunca fue mi intención".

Una miembro mayor del equipo de producción de Now You See Me también le dijo a CNN que el actor la "acosó sexualmente" a ella y a una asistente en "numerosas ocasiones", supuestamente haciendo comentarios sobre sus cuerpos.

De esas ocho mujeres, dos dijeron que fueron víctimas de "contacto indeseado" por parte del actor. Una fue una asistente de producción de la película Going in Style (2015) de Freeman, Alan Arkin y Michael Caine . Una mujer no identificada le dijo a CNN que soportó "varios meses de acoso" durante la producción de la película.

