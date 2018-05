Kevin Federline le exige Britney Spears más dinero en la manutención que ella le da

" Britney no gasta más 10.000 por niño cada mes cuando están con ella. Tiene una vida excelente, pero no gasta escandalosa o descuidadamente con sus hijos. No gasta de más. Paga sus matrículas y es necesario para que tengan una gran vida ".

En los documentos, Federline afirma que tiene menos "nombre" y menos demanda que hace una década y, como tal, sus ingresos se han visto afectados negativamente. Él dice que actualmente vive en una casa de 2.000 pies cuadrados con su esposa actual, sus dos hijos, dos hijos de un matrimonio anterior y los dos hijos que comparte con Spears . Como resultado, dice que no puede proporcionar un estilo de vida similar al que sus hijos disfrutan con Spears , citando su casa de 13.000 pies cuadrados y una lista de las comodidades de la propiedad. " Sean y Jayden tienen que compartir una habitación en mi casa", dicen los documentos. "No hay lugar para invitar a amigos o para pasar la noche". Agrega que no ha podido llevar a los niños de vacaciones en años.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

¿Te gustaría verlo en la edición en español?

Do you want to go to the Spanish edition?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Você gostaria de vê-lo em nossa edição do Brasil?

Do you want to go to the Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕