Finalmente, dejó claro que no es enemigo de su colega: " J Balvin es una gran persona me lo ha dicho muchísima gente, va a venir a México, le daré un abrazo. Muchos reggaetoneros están diciendo que estoy haciendo esto para hacerme publicidad, eso no es cierto, yo soy una persona famosa con treinta años de carrera, limpia, pulcra, intacta soy un artista que va a niños, papás a verme y trabajo con Disney. He sido un persona que no agredo o amenazo la integridad infantil con un contenido adulto".

"En un mundo ideal debería de haber espacio para el rock, para la balada. El problema que ha tenido el reggaetón es que es invasivo, no ha dejado espacio para más música. No es culpa de los que hacen reggaetón si no de los medios que lo difunden en exceso, es una competencia desleal. Tendríamos que dar espacio a otras cosas a otros estilos musicales. Hay que proteger a la niñez y a las mujeres. El reggaetón puede seguir en la noche, los antros, no donde las mamás no le tapen los oídos a los hijos por los mensajes misóginos y pornográficos".

