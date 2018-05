La respuesta de J Balvin a Aleks Syntek despertó un debate entre famosos

La publicación de Syntek igualmente sirvió de escenario igualmente para el debate, pero destacó la dura respuesta de Jowell , quien participa en el tema Bonita: "Syntek, en el aeropuerto, en el centro comercial y hasta en la oficina de tu psicólogo mientras esperas tu turno... Por todos lados nos escucharas! hasta el fin de tus días... porque esa música pornográfica se traduce en HIMNOS que durarán para siempre" continuó "Este es el NUEVO POP!!! te guste o no. Mejor dicho, actualízate! y aprende a ser tolerante, que tu música me parece aburridísima y no por eso tengo que atacarte".

En una nueva arremetida contra el reggeatón, Aleks Syntek hizo una serie de publicaciones dentro de las que cuentan un video asegurando: "10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto 'Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo'. Dejen la música para ANTRO pornográficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer".

