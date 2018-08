Luego de que el ataque ocurriera, Ariana tomó un avión privado para refugiarse en casa de su abuela, en Boca Raton, Florida. Su mánager, Scooter Braun, la alcanzó ahí poco después y le pidió que hiciera algo para ayudar a los afectados.

"Le dije: 'Necesitamos un concierto y regresar'. Ella me miró como si estuviera loco ", recuerda Braun. "Me dijo: 'No puedo volver a cantar estas canciones nunca más. No me puedo poner estos conjuntos. No me pongas en esta posición'". Juntos decidieron cancelar el resto de su gira Dangerous Woman. Sin embargo, días más tarde, Grande envió a Braun una serie de mensajes de texto. Cuando hablaron, le dijo: "Si no hago algo, esta gente habrá muerto en vano".

Braun y Grande movilizaron a sus amigos en la industria y organizaron One Love Manchester. El concierto homenaje fue programado para el 4 de junio de 2017, con actuaciones de Black Eyed Peas, Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Liam Gallagher, Imogen Heap, Niall Horan, Little Mix, Victoria Monet, Mac Miller, Marcus Mumford, Katy Perry, Take That, Robbie Williams, Pharrell Williams y Stevie Wonder. Fue televisado a nivel mundial y recaudó millones de dólares para el Fondo de Emergencia We Love Manchester. "Pusimos mucho sobre sus hombros, y ella se hizo cargo", recuerda. "Sabes, por el resto de su vida, ella puede decir que ella es exactamente quien dice ser".

Durante meses después del ataque terrorista, Grande evitó ser el foco de atención, trabajando de manera discreta en su siguiente disco, Sweetener.

"Cuando empecé a cuidarme más a mí misma, me sentí equilibrada, con libertad y alegría. Se desbordó en la música", dice. "Me sentí más inclinada a aprovechar mis sentimientos porque estaba pasando más tiempo con ellos. Estaba hablando de ellos. Estaba más en terapia". En abril, lanzó No Tears Left to Cry, el sencillo principal.

"La introducción es lenta y luego mejora", dice. "Y se trata de retomar cosas".