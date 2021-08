Michelle Renaud y Danilo Carrera reaparecen juntos, transformados y divirtiéndose

La actriz de 32 asistió a mediados de julio a un evento a propósito del estreno de la obra La Jaula de las locas, y los periodistas le consultaron. "¿Saben qué? de mi vida personal ya no voy a hablar, ya me di cuenta cómo funciona esto, yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no".

Una reportera le preguntó si se ha sentido acosada por la prensa, y Michelle dijo: "Yo estoy muy contenta y se los puedo expresar, pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática"