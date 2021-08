Selena Gómez admite que no sabía lo que hacía cuando "firmó su vida" a Disney

Mientras promocionaba su nueva serie de Hulu, Only Murders in the Building, en la gira TCA Summer 2021 Tour, la fundadora de Rare Beauty admitió: "Firmé mi vida con Disney a una edad muy temprana. No sabía exactamente lo que estaba haciendo".

Selena, quien instantáneamente se convirtió en un nombre familiar cuando interpretó a la valiente estudiante de secundaria desde 2007 hasta el final del programa en 2012, también mencionó que la trama de su próxima serie de asesinatos y misterios la intrigó para regresar a la pantalla chica después de casi casi diez años.