La directora de Framing Britney responde a la humillación que sintió la cantante por su documental

Samantha dijo que, en la primera reunión sobre Framing Britney Spears, "acordamos que nunca nos burlaríamos de Britney Spears, y todos nos tomamos eso en serio". Ella añadió, "Ha sido increíble que se sienta que ahora el mundo también se lo está tomando en serio".

En desarrollos recientes, Britney y su nuevo abogado presentaron una solicitud para adelantar su audiencia sobre su petición para destituir a su padre como tutor de su patrimonio.

"Cada día que pasa es otro día de daños y perjuicios evitables para la Sra. Spears y el Patrimonio", afirmó el abogado en documentos judiciales. "La salud emocional y el bienestar de la Sra. Spears deben ser, y son, la principal preocupación".

E! News se ha comunicado con el equipo legal de Jamie para obtener comentarios y no ha recibido respuesta. Su abogada dijo anteriormente que su cliente no renunciaría. La abogada le dijo a CNN en marzo, "Como cualquier padre, él no siempre está de acuerdo en lo que Britney puede querer. Pero Jamie cree que cada decisión que ha tomado ha sido en su mejor interés".