Jennifer Aniston defiende su decisión de cortar su relación con amigos no vacunados contra el COVID-19

Si quieres ser uno de los amigos de Jennifer Aniston, tienes que estar vacunado.

La actriz de The Breakup le dijo recientemente a InStyle que su grupo de amigos es un poco más pequeño en estos días, principalmente porque ella ha eliminado a las personas que optaron por no vacunarse contra el coronavirus. Como ella dijo, "Acabo de perder a algunas personas en mi rutina semanal que se negaron o no revelaron [si habían sido vacunadas o no], y fue una pena. Siento que es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y siendo evaluados todos los días".