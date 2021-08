Kendall Jenner es demandada por incumplimiento de contrato por 1.8 millones de dólares

Solo trata de mantenerte al día con la lista de acusaciones entre la casa de modas Liu Jo y la modelo mejor pagada del mundo, Kendall Jenner.

En una demanda legal presentada en un tribunal de la ciudad de Nueva York el lunes, 2 de agosto, la compañía italiana acusa a la estrella de Keeping Up With the Kardashians de violar los términos de un contrato de modelaje al no aparecer en la segunda de las dos sesiones de fotos planeadas, por lo que se le pagaría un total de 1.5 millones de dólares, más una tarifa de servicio del 20 por ciento. Kendall, quien fue la modelo mejor pagada del mundo en 2018 con 22.5 millones de dólares en ganancias anuales, según Forbes, niega haber incumplido su contrato.