Kit Harington comparte la razón detrás de su paso por un centro de tratamiento

Pero una vez que se sintió listo para asumir más roles, él (y el resto del mundo) fue tomado por sorpresa. "Justo cuando quería volver al trabajo, la pandemia golpeó. Así que dije, 'Oh, por el amor de Dios'", dijo. Él finalmente eligió interpretar a Michael en el episodio de la antología de Modern Love de 2021 "Strangers on a Train", porque pensó que no lo obligaría a "vivir en ese lugar intenso todo el tiempo" como lo había hecho cuando interpretó al heroico Jon Snow.

Él compartió su proceso de pensamiento, "¿Por qué no haces algo que te quite peso? ¿Por qué no haces algo divertido?"