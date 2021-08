Todos los detalles de Sarah Jessica Parker y Chris Noth en el reboot de Sex and the City

No pudimos evitar preguntarnos qué sigue para Carrie (Sarah Jessica Parker) y Mr.Big (Chris Noth) después de que aparecieran nuevas fotografías de este par en el rodaje del reboot de Sex and the City.

El lunes, 2 de agosto, las dos estrellas fueron vistas filmando And Just Like That… en la ciudad de Nueva York, lo que llevó a los fanáticos a especular sobre la historia de los intereses amorosos en el revival de HBO Max que se encuentra actualmente en producción. Carrie llevaba una falda de lunares con un top oscuro, mientras que Big lucía un traje.