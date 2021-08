El esperado reencuentro de Danna Paola y Alejandro Speitzer

2020 no sólo confirmó el romance de Alejandro y Ester, también el distanciamiento de la actriz española y Danna, quienes jamás han abordado públicamente entre ellas luego de mostrarse como las mejores amigas en la pantalla y detrás de cámaras.

De hecho, este año, en su regreso a España, la intérprete de Oye, Pablo se reencontró con varios de los actores de Élite, no así con Ester, ni Alejandro, y eso que aún no se reportaba la ruptura de la ex pareja, que entonces se encontraba en Madrid.