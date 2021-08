17 atletas olímpicos que son dobles de celebridades

Katy Perry y Tessa Virtue

Si crees que la cantante y la patinadora sobre hielo se parecen, no estás solo. "Cerca de 22 personas me han dicho que me parezco a Katy Perry esta semana", tuiteó Virtue en 2014. "¿Quizás debería dejar de usar mi sostén de caramelo que dispara fuegos artificiales? #Roar".