Los fans de Lady Gaga están convencidos de que esta atleta Olímpica es su melliza

¡Esa es la cara de Lady Gaga!

Los fanáticos de la cantante no pudieron evitar mirar varias veces las fotos de Julyana Al-Sadeq de Jordan y Milena Titoneli de Brasil mientras se enfrentaban en Taekwondo femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien Titoneli terminó derrotando a Al-Sadeq, no fue el partido en sí lo que llamó la atención de los Little Monsters. En cambio, ellos estaban frotando sus ojos sobre Al-Sadeq, quien, a juzgar por las imágenes, aparentemente podría ser la gemela perdida de Gaga.