Tienes que ver cuánto han crecido los niños de Sex and the City

En este momento, no está claro quién está retratando las versiones mayores de los niños, ya que no aparecen en la página de IMDb del programa. HBO Max tampoco ha anunciado públicamente a los nuevos miembros del elenco.

Mientras los fanáticos esperan obtener más respuestas sobre los niños de Sex and the City, hay otros detalles sobre la próxima serie que sí conocemos.

Por un lado, el reboot contará con personajes completamente nuevos.

A principios de este mes, se reveló que Sarita Choudhury de The Green Knight, Nicole Ari Parker de Empire y Karen Pittman de The Morning Show pronto debutarán en And Just Like That.

Según el anuncio de HBO Max, Sarita interpretará a Seema Patel, "una única y poderosa corredora inmobiliaria de Manhattan", Nicole interpretará a Lisa Todd Wexley, "una documentalista y madre de tres hijos de Park Avenue", y Karen interpretará a la Dra. Nya Wallace, una "brillante y desafiante profesora de Derecho de Columbia".