Mira por qué Internet está tan confundido por la última foto de Penelope Disick

Pero no, no es Pinop quien nos tiene rascándonos la cabeza. Sino el nombre Megan, que está claramente escrito en el costado del recipiente de comida para llevar que sostiene Penelope. Y no hace falta decir que Internet tiene algunas ideas.

"¿Quién es Megan?", escribió un seguidor mientras que otro intervino con un, "Scott, no puedes esperar ningún comentario más que un comentario de 'quién es Megan'". Un usuario con 'Meg' en su nombre incluso intervino con una broma, comentando, "Le dieron mi helado por error".