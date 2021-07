Angelina Jolie obtiene una victoria en su batalla legal contra Brad Pitt

En ese momento, uno de los abogados de Jolie que está cerca del caso pero no está directamente involucrado, le dijo a Associated Press que si bien la actriz "apoya la custodia compartida", la situación es complicada. Los ex han llegado a algunos acuerdos de custodia temporal de los niños en los años transcurridos desde la presentación de divorcio de la actriz.

Mientras tanto, Jolie y Pitt han sido considerados legalmente solteros desde abril de 2019 a pesar de que aún no han finalizado un acuerdo de custodia permanente.