La recién nacida hija de Pampita recibió un regalo en memoria de su fallecida hermana Blanca

Después de que medios argentinos compartieron la hermosa noticia, Pampita dio detalles a través de Pampita Online. "Estamos en las nubes. Quería compartir un ratito con ustedes que me mandaron mucho cariño. No tenía dilatado nada, no tenía contracciones, tenía el cuello largo... no había ninguna expectativa de que naciera".

Pampita ya era madre de Bautista, Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, la pequeña que lamentablemente falleció en 2012.