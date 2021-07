Mira a Saint y Psalm West interrumpiendo adorablemente la sesión de ejercicios de Kim Kardashian

Un Saint bastante crecido usa una camiseta azul y sostiene un iPad en el trío de fotos antes de darle un beso rápido a mamá. Y el pequeño Psalm se sienta en el regazo de Kim mientras ella se acurruca junto al bebé de dos años.

La madre de cuatro hijos se mantiene en forma entrenando durante la semana y, sin duda, corriendo detrás de sus niños los fines de semana. Como Kim dijo anteriormente en un divertido clip extra de Keeping Up With the Kardashians, "las chicas Kardashian van al gimnasio con fuerza".