Mira por qué todos hablan de este reciente TikTok de Selena Gomez

Selena Gomez sabe una cosa o dos sobre los red flags.

La estrella de Only Murders in the Building se está convirtiendo en un profesional de TikTok después de subir recientemente una serie de videos imperdibles, y su último clip no es una excepción. En el video compartido el 20 de julio, Selena se grabó a sí misma pronunciando las palabras de una voz en off que tenía una pequeña advertencia: "Entonces, me estás diciendo que puedes leer su carta astral astrológica, pero no puedes leer las advertencias?"