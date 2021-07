Jennifer Lopez y Ben Affleck “no sienten la necesidad” de comprometerse o casarse… todavía

Simplemente no esperen campanas de boda en un futuro cercano, porque Bennifer no se apresura a hacer nada legalmente vinculante. Ben y Jen, quien acaba de terminar su compromiso con Alex Rodríguez, están de acuerdo en que "no necesitan casarse de nuevo", según la fuente.

La pareja está "completamente en la misma página" acerca de posponer una propuesta, continúa la fuente. "Han estado entrelazando sus vidas y sus familias y todavía no sienten la necesidad de comprometerse o incluso casarse. Ambos han estado allí y no sienten que sea necesario".