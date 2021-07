Zac Efron tuvo la reacción más dulce ante su primer triunfo en los Emmys

¿Zac Efron, ganador de un Emmy? ¡Claro que sí!

El domingo, 18 de julio, los Daytime Emmys dieron a conocer su lista de ganadores en las categorías de estilo de vida y ficción, con Efron destacando como Mejor Host de un Programa Diurno, por su serie de Netflix Down to Earth with Zac Efron. "¡Vaya! Nunca esperé esto y estoy tan agradecido", escribió la estrella de High School Musical en Instagram mientras celebraba su victoria. "Un ENORME agradecimiento a #daytimeemmys @netflix y a nuestro pequeño pero poderoso equipo @zacdowntoearth que hicieron de este programa lo que es".