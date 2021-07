JoJo Siwa recuerda su “despertar gay” en una sincera conversación con Demi Lovato

YouTube

Siwa, a quien Prew conoció en un crucero, recordó su primer encuentro. "Lo supe una vez que la vi como, 'Woah, es muy, muy bonita. Me gusta mucho'", recordó el artista de D.R.E.A.M. "Pero estaba pensando, 'Oh, como una amiga'... Cuando nos convertimos en mejores amigas, pensé, 'No creo que sea eso'".

Luego, durante las vacaciones de Navidad, Prew fue a visitar a Siwa y su familia en Orlando. "En ese tiempo, no pude evitar mis sentimientos", continuó. "La tensión era como si se pudiera cortar con un cuchillo. Fue una locura".

Cuando Prew le preguntó a Siwa si estaba enamorada de alguien, la estrella de las redes sociales dijo que sí, pero no dijo quién. "Ella dice que en ese momento supo que era ella y que ella estaba enamorada de mí", dijo Siwa. "Pero yo estaba como, 'No puedo decírselo porque es mi mejor amiga'. Y la razón por la que no quería decírselo es porque no quería perder su amistad".