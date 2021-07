Llevarán a la justicia a tiktoker que admitió engañar sobre uso del condón durante relaciones sexuales

El entrevistador dijo: "¿Pero ellas no te dicen nada?"

Respondió el influencer: "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Les digo: Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega".

Las redes han estallado contra Naim ante el hecho de que se trata de un engaño que además de un embarazo, puede terminar en transmisión de una enfermedad sexual.