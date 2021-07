Lo que realmente piensa Khloé Kardashian de la pelea pública entre Tristan Thompson y Lamar Odom

Aunque las idas y venidas entre Tristan y Lamar parecían inesperadas, la fuente le dice a E! News que hay una razón por la que el jugador de los Boston Celtics ha estado dando grandes muestras de afecto por Khloé.

"Tristan ha estado tratando desesperadamente de recuperar a Khloé", explica la fuente. "Él realmente la ama y quiere estar con ella. Odia que no pueda funcionar y ha estado tratando de hacerla feliz".

Sin embargo, la fuente señala que la estrella de Keeping Up With the Kardashians no busca reavivar su romance con Tristan. En cambio, se centra en la crianza de su hija de 3 años, True Thompson.

Como dijo la fuente, "Khloé ha terminado con él románticamente, pero todavía hablan todos los días y se ven a menudo. Tienen que comunicarse por True y Khloé no quiere que se agregue ningún estrés o tensión a su vida. Ella mantiene todo cordial, pero no lo aceptará de vuelta".