Gerard Piqué tiene nuevo look y ni Shakira lo reconocerá

La intérprete de Girl like me se arrepintió de algunas elecciones estilísticas, pero hubo uno en particular que calificó como "el peor error de su vida", y culpó a su suegra, Montserrat Bernabeu.

Sucedió en 2012, cuando asistió al evento "Celebrities Honors by the French Ministey of Culture". En esa época, Shakira había cortado su icónica cabellera, y en la sección de Vogue recordó que fue por recomendación de la mamá de Piqué.