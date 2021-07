Drake Bell fue sentenciado a 2 años de libertad condicional por intentar poner en peligro a una menor

"Hoy acepto este cargo porque mi conducta fue incorrecta", dijo antes de la sentencia, según NBC News. "Lamento que la víctima haya sido lastimada de alguna manera, obviamente esa no era mi intención. Me he tomado este asunto muy, muy en serio, y nuevamente solo quiero disculparme con ella y con cualquier otra persona que pueda haber sido afectada por mis acciones".

Bell, cuyo nombre legal es Jared "Drake" Bell y quien protagonizó el programa de Nickelodeon Drake & Josh a principios de la década del 2000, fue arrestado por la División de Policía de Cleveland y acusado de ambos cargos el 3 de junio. Él fue liberado con una fianza personal de 2.500 dólares, e inicialmente se declaró inocente de ambos cargos.