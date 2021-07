Marilyn Manson sale de prisión luego de entregarse por unas viejas acusaciones de agresión

Los cargos de arresto de Manson se producen cuando enfrenta acusaciones no relacionadas de abuso por parte de varias mujeres, cuatro de las cuales han presentado demandas civiles en su contra por presunta agresión sexual - La estrella de Game of Thrones y su ex novia Esmé Bianco, otra ex que ha permanecido en el anonimato, su ex la asistente Ashley Walters, y el mes pasado, la modelo Ashley Morgan Smithline.

El rockero ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusado de ningún delito en relación con las denuncias. En febrero, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles anunció que su Oficina de Víctimas Especiales está "investigando alegatos de violencia doméstica" que involucran a Manson.