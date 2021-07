Madonna llama a la tutela de Britney Spears como una “violación de los derechos humanos”

La Reina del Pop compartió un apasionado mensaje sobre la situación legal de su colega.

Si le preguntas a Madonna, Britney Spears no debería tener que estar sola en medio del continuo drama de su tutela.

La vocalista de Like a Prayer, de 62 años, acudió a su Instagram Story el jueves, 8 de julio, para expresar su apoyo incondicional a su co-intérprete del éxito de 2003 Me Against the Music. La publicación de Madonna incluía una foto de ella con un top que decía "Britney Spears" en letras moradas.