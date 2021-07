TINI confiesa estar viviendo un excelente momento personal

En medio de los fuertes rumores de reconciliación con Yatra.

Tini Stoessel ha seguido desde pequeña la carrera de Belinda, por lo que el poder colaborar con ella en la canción "Niña de la Escuela" fue algo muy gratificante.

"Yo la veía y yo decía '¡yo quiero, yo quiero!', ¡imagínate! hoy para mí estar compartiendo con ella.

"Nos estamos escribiendo para ver si vamos a cenar o algo porque no nos conocemos en persona, nos conocemos por chat pero nunca nos vimos. Y lo que representa para nosotras que crecimos con ella, con su música, mantenerte también tantos años porque cuando empiezas desde chica, a mí me pasó, es como una movida, cada año renovándote, que tienes 10 años de que te ganaste a todo mundo; no es fácil".