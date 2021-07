El nuevo plan de Angelina Jolie para cortar sus lazos con Brad Pitt

Su abogado afirma que la empresa Nouvel de Jolie y Mondo Bongo LLC de Pitt son accionistas iguales en una empresa de Luxemburgo que tiene participaciones en la propiedad de Chateau Miraval en Francia, así como un negocio de bodega bajo SNC Miraval Provence.

Según el abogado de la actriz Maléfica, "el divorcio de las partes alteró la capacidad de las partes para trabajar juntas como socios comerciales", por lo que Jolie discutió la posibilidad de vender su interés a Pitt durante dos años, pero esas conversaciones terminaron. Los ganadores del Oscar no pudieron llegar a un "acuerdo" sobre el precio de la compra y los acuerdos de no competencia y no menosprecio, según la presentación.