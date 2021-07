Tienes que escuchar el adorable apodo que Kylie Jenner tiene para Stormi Webster

Instagram

Mientras se aislaba en casa durante el inicio de la pandemia, la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió un video del dúo y escribió, "nuevo nombre... mamá ganso". Un mes después, el dúo usó sus apodos nuevamente, y Kylie le dijo, "Te amo, bebé ganso", y Stormi respondió, "Te amo, mamá ganso".

Es obvio que Stormi se siente muy a gusto con este intercambio cariñoso.

Últimamente, parece que Travis ha estado pasando más tiempo con sus chicas. El rapero, de 29 años, se unió a Kylie y Stormi para las festividades del 4 de julio en el lago Coeur D'Alene en Idaho el fin de semana pasado. Y, según se rumora, la ex pareja se reconcilió después de que asistieron juntos al Parsons Benefit 2021 el mes pasado (incluida su Gansita).

En el evento, Travis habló de su "esposita" e hija, y una fuente le dijo a E! News que "vuelven a ser románticos y parecen muy felices con la dirección en la que se dirigen".