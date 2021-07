Demi Lovato y Noah Cyrus comparten un “vínculo creativo y espiritual”, pero… ¿Sucede algo más?

ALEXJR / BACKGRID

Demi habló recientemente sobre el talento para el canto de Noah después de invitarla a actuar con ella para la celebración del Orgullo 2021 de YouTube. Demi escribió en Instagram en ese momento, "Gracias @noahcyrus por cerrar la noche conmigo para la celebración del orgullo 2021 de @ youtube. Estoy tan feliz de que finalmente pudimos cantar nuestra canción juntas #Easy".

Y Noah le devolvió el cariño, escribiéndole a Demi, "Gracias por invitarme, fuiste perfecta sin esfuerzo y nunca no estoy asombrada por ti".

La salida pública de la cantante de Sorry Not Sorry con Noah se produce casi un año después de que cancelaran su compromiso de dos meses con Max Ehrich. Más tarde, Demi le dijo a Glamour que estaban devastados por la separación, pero finalmente se dio cuenta de que era una "gran señal".