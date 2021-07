Jennifer Lopez y Ben Affleck llevan su amor a los Hamptons durante el fin de semana del 4 de julio

Los Hamptons es muy popular entre las celebridades. En junio, se generó mucha conmoción cuando la ex novia de Ben, Lindsay Shookus, fue vista pasando el rato con la reciente ex de J.Lo, Alex Rodriguez, en su fiesta de cumpleaños, en el patio trasero de una de las casas. Su representante luego le dijo a E! News que no había nada romántico entre los dos, que "han sido amigos desde hace 15 años".