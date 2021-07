¡Zendaya y Tom Holland confirman su romance tras ser captados en una romántica sesión de besos!

Los co-protagonistas de Spiderman: Homecoming confirman su romance y esto hará que los fans enloquezcan.

Parece que Zendaya y Tom Holland han llevado su química en la pantalla a un romance en la vida real.

Prepárense, fanáticos de Spider-Man (y el resto del mundo, a decir verdad): el dúo que interpreta a la pareja de Peter Parker y MJ en las entregas de Marvel Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home aparentemente han confirmado que son, de hecho, una pareja de la vida real, esto luego de ser captados en una apasionada sesión de besos, publicada por Page Six.

