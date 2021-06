Kyle Massey de That’s So Raven es acusado de comunicación inmoral con una adolescente

La ex estrella de Disney Channel, Kyle Massey, ha sido acusado de un delito grave.

Los fiscales del estado de Washington lo acusaron de comunicarse con una menor con fines inmorales, según un archivo del 14 de junio obtenido por E! News.

El actor de That's So Raven, ahora de 29 años, supuestamente se comunicó con una niña durante un período de dos meses entre el 1º de diciembre de 2018 y el 31 de enero de 2019. La niña, a quien E! News ha optado por no identificar por su nombre, tenía 13 años en ese momento y ahora tiene 16.