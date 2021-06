¿Por qué Eva Mendes tampoco comparte fotos tomadas por Ryan Gosling?

La actriz lleva sus reglas online a un nuevo nivel.

Aunque algunos fanáticos pueden suponer que Ryan Gosling es uno de los fotógrafos detrás de las preciosas fotos que Eva Mendes comparte en línea, ese no es el caso, según la propia actriz.

Cuando la estrella de The Place Beyond The Pines se dirigió a Instagram el 28 de junio para compartir una dulce foto de ella con un vestido estampado color púrpura, un fan no pudo evitar preguntar sobre la persona detrás del lente. "¿Cuántas de tus fotos toma Ryan?", decía el comentario.