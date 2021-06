Iggy Azalea responde después de ser acusada de no apoyar a Britney Spears en la batalla de su tutela

A principios de esta semana, Britney se sinceró sobre su situación y le dijo a un juez de Los Ángeles, "Quiero terminar la tutela sin ser evaluada".

"He mentido y le he dicho al mundo entero 'Estoy bien. Y estoy feliz'. Es una mentira", dijo el miércoles, 23 de junio. "Pensé que tal vez dije eso suficiente. Porque he estado en negación. He estado en estado de shock. Estoy traumatizada. Ya saben, finge hasta que que te lo creas. Pero ahora les digo la verdad. ¿De acuerdo? No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada. Es una locura. Y estoy deprimida. Lloro todos los días".

Tras los comentarios de Britney, su padre Jamie Spears respondió a su testimonio a través de su abogado.

"El Sr. Spears lamenta ver a su hija sufrir y en tanto dolor", se lee en el comunicado. "El Sr. Spears ama a su hija y la extraña mucho".