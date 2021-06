Estrellas de Zoey 101 le expresan su apoyo a Britney Spears luego de su testimonio

Jamie Lynn también recordó esa época y cómo se sintió tan "cómoda" en el set.

"Fue muy normal para mí que viniera a visitarme al set", recordó. "Ninguno de ustedes me hizo sentir incómoda de ninguna manera al respecto. Por supuesto, todos somos fanáticos de Britney, pero nunca me hicieron sentir como si fuera diferente a todos los que estaban trabajando en el programa. . "

También las presiones que sintió al crecer con una "estrella del pop icónica" como su hermana mayor.

"A veces sientes que eso es todo lo que la gente ve", reveló. "Pero cuando llegué al set con ellos, realmente sentí que la gente me estaba tratando como a otro de los niños en el set. Eso fue realmente especial para mí. Ya fueran fanáticos de Britney o no, me trataban como a una persona normal y eso me encantó ".

En su testimonio, Britney dijo que le gustaría demandar a su familia, pero no especificó a quién. Jamie Lynn aún no ha respondido a las declaraciones de Britney Spears frente al juez.