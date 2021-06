El director de Luca finalmente aclara si la película de Disney es sobre un romance gay

Él comienza a sentirse mucho como el Ariel de hoy en día hasta que conoce a su compañero monstruo marino adolescente Alberto (Jack Dylan Grazer), quien le presenta el mundo de la superficie y todas sus infinitas posibilidades, creando una entrañable amistad.

Los ya épicos momentos que viven en medio del verano italiano incluso han llevado a comparar la cinta con Call Me By Your Name.

¿Es una historia gay?, el director Enrico Casarosa fue consultado durante una conferencia de prensa.