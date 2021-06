La madre de Britney Spears está “muy preocupada” luego de la última audiencia

De acuerdo con NBC News, Britney testificó que ha sido sometida a numerosas evaluaciones psicológicas, medicamentos y que ha sido traumatizada por su padre Jamie Spears a través de su control. La cantante también expresó su deseo de casarse y expandir su familia, pero dijo que no puede hacerlo porque su tutor no se lo permitió.

Además, Britney le dijo a la corte que no habló públicamente en el pasado porque temía que nadie la creyera. "Después de mentir y decirle al mundo entero que estoy bien y feliz... no estoy bien", compartió. "No estoy feliz, no puedo dormir".

Después de que Britney habló, un abogado compartió una declaración en nombre de su padre, Jamie. "El Sr. Spears lamenta ver a su hija sufrir y en tanto dolor", se lee en el comunicado. "El Sr. Spears ama a su hija y la extraña mucho".