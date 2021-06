Jamie Spears reconoce el “sufrimiento” de Britney luego de su explosivo testimonio

Jamie Spears entiende que su hija está "sufriendo", según un comunicado que su abogada leyó en la corte el miércoles, 23 de junio.

Britney Spears testificó durante la audiencia pública que su tutela es "abusiva", diciendo que quiere que termine.

"No se le ha hecho nada a esta generación por hacer cosas malas, pero mi precioso cuerpo, que ha trabajado para mi papá durante los últimos 13 jod*dos años, tratando de ser tan bueno y bonito, tan bueno", le dijo a la jueza juez, según NBC News. "Me dijeron que el estado de California permitió que mi padre ignorante se llevara a su propia hija, que solo tiene un papel conmigo si trabajo con él, ¿se sentaron y le permitieron que me hiciera eso? Eso es darle a esta gente para la que he trabajado demasiado control".