Sam Asghari, el novio de Britney Spears, muestra su apoyo al movimiento #FreeBritney

"Ahora es importante que las personas entiendan que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y arrojar constantemente obstáculos a nuestro camino", escribió en su Instagram Story. "En mi opinión, Jamie es un idiota total. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no llegué a este país a no poder expresar mi opinión y libertad".

Meses antes, en diciembre, Jamie le dijo a CNN, "Amo a mi hija y la extraño mucho. Cuando un miembro de la familia necesita atención y protección especial, las familias deben dar un paso adelante, como lo he hecho durante los últimos 12 años, para salvaguardar, proteger y continuar amando a Britney incondicionalmente. Tengo y continuaré brindando amor inquebrantable y feroz protección contra aquellos con intereses de autoservicio y aquellos que buscan dañar a ella o a mi familia".