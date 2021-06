Billie Eilish se disculpa tras resurgir un video que involucra insultos raciales

Según informes de los medios, la canción que aparece en el metraje es Fish de Tyler, The Creator, del álbum del rapero de 2011, Goblin.

"Los amo, muchachos, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que aborde esto", escribió Billie. "y esto es algo que QUIERO abordar porque me etiquetan como algo que no soy. Hay una edición de video de mí cuando tenía 13 o 14 años en la que articulé una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo y que se usaba contra miembros de la comunidad asiática".